通緝犯見警駕車狂逃 連撞2車後逃逸
2017-03-24 10:49
〔記者黃建華／高雄報導〕有毒品前科的王姓男子今天凌晨駕車，搭載遭通緝的邱姓女子，遇保大警網攔檢，一路逃上國道又轉進市區，撞毀路旁2部轎車再逃逸，最後把車棄置左營一處巷內，2人都不見蹤影，警方已通報線上警網全力追緝中。
保大特勤中隊今天凌晨4時35分巡邏，在三民區正義路與水源路口，發現1自小客停等紅燈時跨越停止線，警方上前勸導並請駕駛靠路邊受檢時，發現駕駛是曾被警方攔查逃逸、有毒品前科的王姓男子（27歲）、後座邱姓女乘客（25歲）亦為毒品通緝犯。
王男先佯裝配合，隨即猛踩油門逃逸，警方開啟警報器，一路由九如交流道追上國道1號北上車道時，通報110警平台請求線上警網支援圍捕，該車又由國道10號大中交流道下民族路後，進入左營分局轄區，由於進入人車繁多之市區，警方判斷該車逃竄會波及無辜，因此放慢速度，一度放棄尾隨，遠距目視該車自民族路北上左轉博愛路後失去蹤影，警方於附近區域找尋該車行蹤，迄4時45許，在左營區文府路與重如路口，發現該車肇事撞擊停放於路邊之2輛自小客。
警方下車查看時，該車駕駛再加足馬力逃逸。4時50分許，線上巡邏警網通報於左營區文府路183巷內發現該車棄置巷內，車上駕駛與乘客皆已逃逸無蹤，目前已通知轄區各分局循線繼續追捕王、邱兩人到案。
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