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監視畫面曝光！國中女被輾死 疑因忽然撞開門

基隆客運經理手比著蘇姓女生抓後車門內部上把手。（記者林嘉東攝）

2017-03-24  10:30

〔即時新聞／綜合報導〕新北市瑞芳區15歲蘇姓國中女生，昨天搭乘基隆客運時，被同學撞到下階梯、頂開後門，造成蘇女掉到馬路上被輾斃。有媒體報導，事發當時，蘇女與同學打鬧，一名學生疑似推了蘇女一把，側門隨後被順勢打開。

根據《壹新聞》報導，出事的客運車齡不到1年，事發當時蘇女與同學打鬧，一名學生疑似推了蘇女一把，側門在碰撞後被順勢打開，蘇女跌落後，當場就被公車輾斃，檢方今天也將到場勘驗，釐清公車為何會突然打開後車門。

不過，根據《東森新聞雲》報導，蘇女的2名同學昨以證人身分接受訊問，否認在公車行駛間有打鬧、或是觸碰按壓車門邊的東西，指出後車門是突然被打開的。

此外，家屬也不滿外界稱蘇女與同學在車上嬉戲打鬧才釀禍的說法，強調是車速過快，遇上大轉彎，離心力把人拋出去。

媒體報導，一名學生疑似推了蘇女一把。（圖擷取自壹新聞）

紅色圈圈為蘇女。（圖擷取自壹新聞）

此時車門已打開。（圖擷取自壹新聞）

蘇女已跌落至公車外。（圖擷取自壹新聞）

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