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釋憲案辯論 廖元豪：婚姻制度應與時俱進

2017-03-24  10:01

〔記者謝君臨／台北報導〕司法院大法官會議今日上午針對同性婚姻召開憲法法庭言詞辯論，聲請人台北市政府代理人廖元豪強調，婚姻制度應與時俱進，同性戀者與異性戀者有同樣的需求，應納入憲法保障；聲請人祁家威則說，在醫學上同性戀是正常的，他反問，「對的人要對做的事，為什麼不可以？」

廖元豪表示，婚姻制度，是藉由立法者形塑，每個社會都非常需要，在「變」與「常」之間遊走，不斷在改變；在中國古代允許納妾，現在則是一夫一妻制，以前如果女子無法生育，會遭休妻，但現在婚姻不會把此當做婚姻存在的必要條件，從當代價值來看，一對一的忠誠關係，應該被納入法律保障。

廖元豪指出，想結婚的同志與異性戀一樣，有結婚的需求，這是正當的，正當的人、正當的關係，法律應包含進去，同志的加入不會造成現行婚姻本質的改變，反而鞏固婚姻的價值，同志認同婚姻制度這種一對一的忠誠，互負責任的體制，才會想要加入婚姻，並非破壞婚姻制度，改變婚姻結構。

祁家威的代理人許秀雯律師則說，許多人以同志無法生育反對同性婚姻，事實上，生育此事，就是歧視的根源，對於女性、同性戀造成深層的壓迫，是對人性尊嚴的否定，對人格自主的否定，與憲法價值並不相容，主張隔離但平等的法案，很難通過合憲要求，次等化、邊緣化同志處境。

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  • 司法院大法官會議今日就同性婚姻釋憲案召開憲法法庭，聲請人台北市政府代理人廖元豪主張，婚姻制度應與時俱進。（記者黃耀徵攝）

    司法院大法官會議今日就同性婚姻釋憲案召開憲法法庭，聲請人台北市政府代理人廖元豪主張，婚姻制度應與時俱進。（記者黃耀徵攝）

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