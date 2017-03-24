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刑事局中打大隊長驟逝 內政部長慰問遺孀

2017-03-24  09:38

〔記者 邱俊福／台北報導〕刑事局中部打擊犯罪中心大隊長許正道前晚驟逝，享年57歲，讓警界非常震驚與不捨，今天上午8時許，內政部長葉俊榮在刑事局副局長黃明昭陪同下，至台中殯儀館慰問遺孀家屬。

許正道是警大49期畢業，曾任刑事局組長、台北市警察局少年隊長及刑大隊長，104年調升刑事局大隊長，任內偵破竹聯幫天龍堂吸收學生校園簽賭案、逮捕涉嫌綁架車商的台中角頭「要命小方」方敏懿、破獲嘉義縣竹崎鄉長王焜弘、買凶殺害與其前妻過從甚密的警員林進忠等社會重大案件。

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  • 刑事局中部打擊犯罪中心大隊長許正道驟逝，內政部長葉俊榮（右）3在刑事局副局長黃明昭陪同下，至台中殯儀館慰問遺孀家屬。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局中部打擊犯罪中心大隊長許正道驟逝，內政部長葉俊榮（右）3在刑事局副局長黃明昭陪同下，至台中殯儀館慰問遺孀家屬。（記者邱俊福翻攝）

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