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謝謝有你！ 獲救民眾贈礁溪消防隊水果表謝意

2017-03-24  09:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］新北市永和區黃姓男子日前至宜蘭縣礁溪鄉林美石磐步道健行時，不慎跌落1.5米高山邊坡道，消防局礁溪消防分隊接獲通報後，立即派員至現場將黃男救出，進行急救處置後送往醫院，當天受傷的黃男因脊髓嚴重受傷，一度有生命危險，為感謝當時救他送醫的消防人員，昨日親自帶著水果禮盒，至消防局表達感謝之意。

消防局礁溪消防分隊去年12月26日12時左右接獲報案，前往礁溪鄉林美石磐步道執行民眾救援勤務，分隊長陳俊華率隊員李信龍、陳孟陞、林君軒、廖昱智及役男2名抵達事故地點，立即給予民眾頭部包紮止血，另分隊長指示並連同消防隊員及義消人員，以長背板、SKED，輪流進行搬運，順利將傷者搬至登山口，再由礁溪分隊救護車後送杏和醫院治療。

黃男為感念消防人員的辛勞，透過宜蘭縣警察局蘇澳分局分局長陳瑞基與消防局聯繫，並於23日親自至消防局表達感謝之意。他說，對於消防局救護人員當時處置情形非常讚賞與感謝，執勤態度良好也專業，令他在被救援當下感受到溫暖。

黃男致贈消防局水果表達感謝，由義消代表受贈，消防局政風室表示，基於公務員廉政倫理規範，且消防人員執行災害搶救、緊急救護等任務係法定職責，無須為了表示感謝而做任何形式之餽贈。民眾的肯定即是消防人員前進最大的原動力，透過本次民眾親自至消防局表達感謝，將鼓舞消防人員士氣，並於日後執行救援任務時更加努力。

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  • 黃姓男子（中）至宜蘭消防分隊送禮致謝。（宜蘭縣消防局提供）

    黃姓男子（中）至宜蘭消防分隊送禮致謝。（宜蘭縣消防局提供）

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