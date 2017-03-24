騎機車 VS. 騎協力車 祁家威：異性與同性婚差別
2017-03-24 09:05
〔記者謝君臨／台北報導〕同性婚姻釋憲案今召開憲法法庭言詞辯論，聲請人祁家威今天上午接受媒體採訪時，以「騎機車」、「騎協力車」的比喻方式形容異性戀與同性婚姻，並強調，婚姻不是一兩天的事，另立專法是對同志更嚴重的歧視。
祁家威表示，異性戀婚姻就如同「騎機車」，可以騎很久、很遠，但如果針對同性婚姻另立專法的話，同性婚姻卻如同「騎協力車」，不但無法騎很久、很遠，還會很累人。
祁家威表示，今天的心情很平靜，還打趣的說，等言詞辯論結束後，他要去排五月天的演唱會。
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