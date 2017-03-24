早餐店老闆狠殺妻女後自割頸 妻性命垂危

2017-03-24 08:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市一家早餐店，今天清晨發生兇殺案。 早餐店劉姓老闆持麵包刀，狠心殺害老婆、大女兒後自刎，社區民眾買早餐，驚恐見3人倒臥血泊。

經送醫急救後，妻子傷勢嚴重，一刀15公分深的刀傷切到氣管，有生命危險。

53歲的劉男頸部有8公分深度刀傷，23歲大女兒臉頰與左手掌則也各有刀傷，2人無生命危險。

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