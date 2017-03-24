同志能收養孩子？目前法院仍不准
2017-03-24 08:11
〔記者項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議將對同性婚姻開庭釋憲，不過同志收養合法化問題仍懸而未決，學者研究指出，目前法院仍不准同志收養孩子，理由是社會上對多元成家方案尚未能凝聚共識，被收養人可能面臨性別角色上混亂，上學時也可能被同學作弄和取笑。
清華大學副教授林昀嫺副教授等人指出，96年間桃園一對女同志向法院聲請收養一名女嬰，成為我國第一件同志伴侶收養的聲請案，不過聲請人與女嬰生母是姊妹，法院擔心未來女嬰可能面臨稱謂上的混亂，且上學時也可能被同學罷凌，因此未准。
另外，97年間，一對女同志到加拿大進行人工生殖，3年後，由其中一人產下龍鳳胎，兩人回台後，103年間也向法院聲請收養，仍遭駁回；法院認為同性伴侶不是事實上夫妻，且社會上對多元成家方案尚未能凝聚共識，如准予收養，孩子可能承受媒體的關注與追逐、對兒童身心發展造成負面影響，不符兒童利益。
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