法務部：改變傳統婚姻制度 應修法或另訂新法
2017-03-24 08:05
〔記者項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議上午9點將對同性婚姻釋憲案召開憲法法庭進行言詞辯論，法務部送交大法官會議的同婚釋憲案意見書主張，根據以往的大法官會議解釋和法務部對民法婚姻的函釋，都認為「結婚以一男一女為限」，如果要改變民法的規定，就必須要修法或另立新法等法制化作業，部長邱太三上午9點將親自到憲法法庭陳述相關意見。
法務部指出，民法規定婚姻以一男一女為限，並未違反憲法保障的婚姻自由，也沒有違反平等權；法務部強調，去年11年4日曾召開同性伴侶法制化公聽會，與會學者專家多認為，另訂同性伴侶法沒有違憲問題。
內政部則在意見書上表示，法務部是民法的主管機關，尊重法務部意見；台北市萬華區戶政事務所則認為相關疑義，應由大法官解釋才能釐清爭議。
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