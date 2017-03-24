6學者鑑定同婚釋憲案 一致支持同志平權

2017-03-24 07:56

〔記者項程鎮／台北報導〕司法院大法官會議針對同婚釋憲案共邀請6位鑑定人，包括陳愛娥、張文貞、陳惠馨、劉宏恩、李惠宗及鄧學仁等法律學者，6人的鑑定意見，幾乎一致認定應該讓同志伴侶擁有合法關係，不過對於應該讓同志伴侶享有民法上的異性婚姻同等待遇，還是應另訂同性伴侶法等專法，鑑定人之間則有不同意見。

台北大學法律系副教授陳愛娥表示，民法將婚姻限縮在異性結合並不違憲，政府可參考德國經驗，先訂同性伴侶法，再決定是否對同性婚姻完成立法；台大法律學院教授張文貞主張，法律限制同性婚姻違憲，她反對制訂同性伴侶法，認為應該直接承認同性婚姻；政大法律系教授陳惠馨認為，應該以民法或專法來保障同性婚姻。

政大法律系副教授劉宏恩認為，同性婚姻和傳統婚姻不應有差別待遇，因此限制同性婚姻違憲，如另訂同性伴侶法和民事伴侶法也一樣違憲；中興大學法律系教授李惠宗認為，傳統婚姻拒絕同性婚姻不違憲，但法律對同性伴侶保護不足則違憲，他支持另定同性伴侶法；中央警察大學法律系教授鄧學仁認為，同性婚姻應受憲法保障，但最好不要修改民法，直接另定同性婚姻制訂專法。