早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
2017-03-24 06:43
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市樂利三街38巷「樂樂堡早餐店」，今天清晨發生兇殺案。早餐店老闆劉慶榮持麵包刀，狠心殺害楊姓老婆、大女兒後自刎，社區民眾買早餐，驚恐見3人倒臥血泊，慘不忍睹，3人已被送醫就治。
今天清晨6時許，有民眾聽到早餐店有激烈爭吵聲，隨後傳出女孩子「淒慘尖叫聲」。沒多久就看到劉男持西瓜刀走來走去，隨後割頸自刎，倒在客廳內，店內血跡斑斑。
劉男最小的女兒聽到樓下有爭吵聲，下樓目睹父親、母親與姊姊倒臥血泊，哭著報案。
警消趕抵，赫見屋內除了劉男外，還有一對母女均受有嚴重刀傷，趕緊將夫妻與大女兒送基隆長庚醫院急救，劉的小女兒則由警車護送到醫院。
鄰居指出，當地五福里長舒瑞利今天上午帶里民出遊，昨晚還向早餐店老闆訂早餐，但老闆卻告訴他「家裡有事」，沒有辦法做出來，結果一早開店就傳出憾事。
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