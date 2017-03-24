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這隻警犬好神！牠一見壞人就生氣

東寧所的小黑是目前台南市警犬界代表。（記者王捷攝）

2017-03-24  06:25

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局從月中開始討論，為了支持流浪狗零撲殺政策，市警局接納動保團體建議，未來在警察機關能認養流浪狗當作警犬，目前是六都首創政策，局務會議時，警局舉市警一分局的「資深警犬」小黑當例子，牠歷經數任所長與局長，跟著警員24小時值勤，還會幫忙看嫌犯，是目前台南市警犬代表，不過政策一出，部分分局擔心會衍生其他問題。

在市長賴清德推動下，市府與動保團體合作，在104年率先全台完成零撲殺的目標，另外還提出「SEVEN UP」，擬定7項認養計畫，想打造動物友善城市，其中一項是開放警察機關認養警犬，讓認養流浪犬多一個新選擇。

過去部分派出所有養過號稱「警犬」的流浪犬，不過是不能公開的秘密，分局長官也是睜一隻眼閉一隻眼，市警局得知開放自由認養流浪犬政策後，從月中開始討論，雖然沒有正式公文，不過在23日下午對局內宣布開放，並舉警一分局東寧派出所的「小黑」當例子。

小黑是一隻資深警犬，沒有警員記得牠幾歲，不過歷任一分局長都曉得牠的名號，雖然當時飼養警犬不合乎規定，但從沒有分局長官下令趕走牠，因為小黑通過每一任分局長鑑定。

有警員說，小黑是由所內警員共同飼養，吃飯、生病都由所內的警員照顧，小黑之所以能通過層層長官認可，是因為牠有一種第六感，能夠判別好人跟壞人，一般民眾進入警所牠很有親和力，不過一見到壞人，就會生氣，銬在所內的嫌犯，要是稍微有個動作，小黑就會對嫌犯吠，是所內的好夥伴。

不過開放認養警犬一事，令部分分局長官有不同意見，有警官認為，如果認養到的流浪狗誤傷民眾，民眾若要提告，是以行政訴訟進行提告，還是以刑事訴訟提告？若以刑事訴訟提告傷害，那麼責任該誰承擔？有沒有地方飼養也是問題，現在就怕市警局會強迫分局認養。

但也有警官說，如果認養到像小黑一樣聰明的流浪狗是滿好的，不做警犬在所內陪伴警員也不錯。

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