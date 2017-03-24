這隻警犬好神！牠一見壞人就生氣
東寧所的小黑是目前台南市警犬界代表。（記者王捷攝）
〔記者王捷／台南報導〕台南市警局從月中開始討論，為了支持流浪狗零撲殺政策，市警局接納動保團體建議，未來在警察機關能認養流浪狗當作警犬，目前是六都首創政策，局務會議時，警局舉市警一分局的「資深警犬」小黑當例子，牠歷經數任所長與局長，跟著警員24小時值勤，還會幫忙看嫌犯，是目前台南市警犬代表，不過政策一出，部分分局擔心會衍生其他問題。
在市長賴清德推動下，市府與動保團體合作，在104年率先全台完成零撲殺的目標，另外還提出「SEVEN UP」，擬定7項認養計畫，想打造動物友善城市，其中一項是開放警察機關認養警犬，讓認養流浪犬多一個新選擇。
過去部分派出所有養過號稱「警犬」的流浪犬，不過是不能公開的秘密，分局長官也是睜一隻眼閉一隻眼，市警局得知開放自由認養流浪犬政策後，從月中開始討論，雖然沒有正式公文，不過在23日下午對局內宣布開放，並舉警一分局東寧派出所的「小黑」當例子。
小黑是一隻資深警犬，沒有警員記得牠幾歲，不過歷任一分局長都曉得牠的名號，雖然當時飼養警犬不合乎規定，但從沒有分局長官下令趕走牠，因為小黑通過每一任分局長鑑定。
有警員說，小黑是由所內警員共同飼養，吃飯、生病都由所內的警員照顧，小黑之所以能通過層層長官認可，是因為牠有一種第六感，能夠判別好人跟壞人，一般民眾進入警所牠很有親和力，不過一見到壞人，就會生氣，銬在所內的嫌犯，要是稍微有個動作，小黑就會對嫌犯吠，是所內的好夥伴。
不過開放認養警犬一事，令部分分局長官有不同意見，有警官認為，如果認養到的流浪狗誤傷民眾，民眾若要提告，是以行政訴訟進行提告，還是以刑事訴訟提告？若以刑事訴訟提告傷害，那麼責任該誰承擔？有沒有地方飼養也是問題，現在就怕市警局會強迫分局認養。
但也有警官說，如果認養到像小黑一樣聰明的流浪狗是滿好的，不做警犬在所內陪伴警員也不錯。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 喝到陳舊味道 可能是外來茶
- 基隆早餐店兇殺案 鄰居：老闆兼做直銷開保時捷
- 資優生慘死客運輪下 祖父母悲傷來回找遺物...
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水
- 夜夜夢見祖先 祖墳被當無主墓起掘
- 下週汽柴油 估各降1、2角
- 中美晶去年每股稅後虧損2.77元
- 母失和父17年不聞問 「小龍女」成最悲星二代
- 吳汶芳難忘生日驚魂 竟是這種成群祝壽
- 顏值大噴發 攻佔巴塞爾 寶格麗活力派對 搶戴繽紛Serpenti新品
- 好天氣剩今天 週末「非常溼冷」
- 中南部高溫破30度 明起變天全台氣溫驟降
- 五月天魅力難擋 央行總裁彭淮南：太可怕了
- 前瞻計畫 北市提9項爭取500億
- 安倍妻捲入國土賤賣疑雲 藉臉書否認
- 涉賄選 后里農會前總幹事交保
- 恆春觀光鐵道 可能引進輕軌
- 2017巴塞爾錶展專輯3：百年Baselworld 型之有年3
- 看問題》拚經濟五箭 執行率是關鍵
- 嘉縣農會選理監事 泛綠完封勝
- 自由談》三二九撕裂台灣十三年
- 民間建停車場 南市府補助一半
- 中職》王力宏為開幕戰練投 動作像大聯盟投手（影音）
- 邵雨薇這樣跳 竟讓吳慷仁硬了
- 入選決賽前母驟逝 張希雅談坎坷命運淚崩
- 聯席審查無共識 兩岸監督條例續卡關
- 王金平訪日 爭取日挺台參與國際組織
- 防彈少年團「鈔」強 幫公司淨賺3.2億
- 莎莉賽隆《玩命8》超邪惡 本尊暖抱粉絲玩自拍
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- 地中海發現兩小艇半沈 估250難民溺斃
- 地表最強前夫！楊大正貸款助鄭宜農發片
- 兆豐銀檢討報告 立委轟官官相護
- 《一階限水下月啟動》南化水庫蓄水率不到4成 甲仙堰待命
- 侯怡君跳進紅鞋怨 砲轟利菁人妖炒新聞
- 台中3大軌道納前瞻計畫 林佳龍感謝
- 南韓大宇造船 獲26億美元紓困
- 楊大正為鄭宜農揹貸款 新歡也力挺
- 春季珠寶新賞2 ：Boucheron永恆常春藤
- 當沖降稅 最快4月底上路
- 29案爭取逾161億 竹縣靜候佳音
- 奧斯卡大烏龍被抓包偷笑 萊恩葛斯林這樣解釋
標題：這隻警犬好神！牠一見壞人就生氣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email