國中女摔落公車枉死 車門如紙糊一撞就開？
2017-03-24 06:14
〔記者吳政峰／新北報導〕新北市瑞芳區15歲蘇姓國中女生，23日搭乘基隆客運時，被同學撞倒，跌落車後門邊，後門竟猶如紙糊般被頂開，造成蘇女掉到馬路上，慘遭輾斃。對此，基隆客運業務課長王亞弘表示，營運至今，從未發生過這種事情，將盡全力協助家屬辦理後事。
王亞弘說，後車門的安全鎖未被打開，是遭到外力撞擊才向外推開，造成上窄下寬的不規則間隙，蘇女就是從下方間隙滾落，最後不幸身亡，這種情形是該公司首例，已將監視錄影畫面封存，交由檢警調查。
王亞弘強調，該由公司負的責任，基隆客運一定會負責，將派人和家屬協商，看他們需要甚麼幫忙，會盡力提供援助。
基隆客運後門邊，畫有黃黑相間的線，線到門之間的區塊，依規定屬於禁止站立處，蘇女等人當時誤站在該處，陳姓司機卻未勸阻，終釀憾事。
基隆客運技師表示，車上所有的設計與標示，全部符合法規要求，並無疏失，但為何出廠僅1年的車，後門竟無法承受30幾公斤女生摔落撞擊，該名技師則說，一切仍待檢驗結果，才能得知究竟是機器故障，或是撞擊力道超過原始設計。
除了門縫呈不規則態樣，直徑約7公分的門軸也變形，目前尚不清楚是意外發生前已變形，或是意外發生時的衝擊力道過大，才導致門軸彎曲。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
- 早餐店老闆殺妻女後割頸自殺 3人送醫
- 喝到陳舊味道 可能是外來茶
- 基隆早餐店兇殺案 鄰居：老闆兼做直銷開保時捷
- 資優生慘死客運輪下 祖父母悲傷來回找遺物...
網友回應
熱門新聞
- 捅利菁是人妖被罵翻 侯怡君PO文要大家...
- 所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水
- 夜夜夢見祖先 祖墳被當無主墓起掘
- 下週汽柴油 估各降1、2角
- 中美晶去年每股稅後虧損2.77元
- 母失和父17年不聞問 「小龍女」成最悲星二代
- 吳汶芳難忘生日驚魂 竟是這種成群祝壽
- 顏值大噴發 攻佔巴塞爾 寶格麗活力派對 搶戴繽紛Serpenti新品
- 好天氣剩今天 週末「非常溼冷」
- 中南部高溫破30度 明起變天全台氣溫驟降
- 五月天魅力難擋 央行總裁彭淮南：太可怕了
- 前瞻計畫 北市提9項爭取500億
- 安倍妻捲入國土賤賣疑雲 藉臉書否認
- 涉賄選 后里農會前總幹事交保
- 恆春觀光鐵道 可能引進輕軌
- 2017巴塞爾錶展專輯3：百年Baselworld 型之有年3
- 看問題》拚經濟五箭 執行率是關鍵
- 嘉縣農會選理監事 泛綠完封勝
- 自由談》三二九撕裂台灣十三年
- 民間建停車場 南市府補助一半
- 中職》王力宏為開幕戰練投 動作像大聯盟投手（影音）
- 邵雨薇這樣跳 竟讓吳慷仁硬了
- 入選決賽前母驟逝 張希雅談坎坷命運淚崩
- 聯席審查無共識 兩岸監督條例續卡關
- 王金平訪日 爭取日挺台參與國際組織
- 防彈少年團「鈔」強 幫公司淨賺3.2億
- 莎莉賽隆《玩命8》超邪惡 本尊暖抱粉絲玩自拍
- 時尚織夢1：Chanel 火箭升空
- 地中海發現兩小艇半沈 估250難民溺斃
- 地表最強前夫！楊大正貸款助鄭宜農發片
- 兆豐銀檢討報告 立委轟官官相護
- 《一階限水下月啟動》南化水庫蓄水率不到4成 甲仙堰待命
- 侯怡君跳進紅鞋怨 砲轟利菁人妖炒新聞
- 台中3大軌道納前瞻計畫 林佳龍感謝
- 南韓大宇造船 獲26億美元紓困
- 楊大正為鄭宜農揹貸款 新歡也力挺
- 春季珠寶新賞2 ：Boucheron永恆常春藤
- 當沖降稅 最快4月底上路
- 29案爭取逾161億 竹縣靜候佳音
- 奧斯卡大烏龍被抓包偷笑 萊恩葛斯林這樣解釋
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國中女摔落公車枉死 車門如紙糊一撞就開？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分