國中女摔落公車枉死 車門如紙糊一撞就開？

2017-03-24 06:14

〔記者吳政峰／新北報導〕新北市瑞芳區15歲蘇姓國中女生，23日搭乘基隆客運時，被同學撞倒，跌落車後門邊，後門竟猶如紙糊般被頂開，造成蘇女掉到馬路上，慘遭輾斃。對此，基隆客運業務課長王亞弘表示，營運至今，從未發生過這種事情，將盡全力協助家屬辦理後事。

王亞弘說，後車門的安全鎖未被打開，是遭到外力撞擊才向外推開，造成上窄下寬的不規則間隙，蘇女就是從下方間隙滾落，最後不幸身亡，這種情形是該公司首例，已將監視錄影畫面封存，交由檢警調查。

王亞弘強調，該由公司負的責任，基隆客運一定會負責，將派人和家屬協商，看他們需要甚麼幫忙，會盡力提供援助。

基隆客運後門邊，畫有黃黑相間的線，線到門之間的區塊，依規定屬於禁止站立處，蘇女等人當時誤站在該處，陳姓司機卻未勸阻，終釀憾事。

基隆客運技師表示，車上所有的設計與標示，全部符合法規要求，並無疏失，但為何出廠僅1年的車，後門竟無法承受30幾公斤女生摔落撞擊，該名技師則說，一切仍待檢驗結果，才能得知究竟是機器故障，或是撞擊力道超過原始設計。

除了門縫呈不規則態樣，直徑約7公分的門軸也變形，目前尚不清楚是意外發生前已變形，或是意外發生時的衝擊力道過大，才導致門軸彎曲。