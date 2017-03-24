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資優生慘死客運輪下 祖父母悲傷來回找遺物...

肇事的基隆客運車輛。（記者吳政峰攝）　

2017-03-24  06:17

〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕新北一名15歲蘇姓國三女學生，23日從學校搭乘基隆客運返回瑞芳，站在後車門，同學突然跌到她身上，她則向後撞上車門，未料車門竟然被頂開，蘇女掉落路面，慘遭車輪輾斃，她的祖父母聞噩耗趕往現場，不敢置信，撿起她的書包，來回踱步尋找是否還有遺物散落，疼孫之情不言可喻。

蘇女的家離事故地僅200公尺，祖父母獲報奔出家門，看到孫女遺體，老淚縱橫。86歲的祖父難以相信事實，不斷查看被撞開的客運後門，想了解為何孫女才30幾公斤，車門卻一撞就開，祖母則頻頻拭淚，直說「她很孝順，怎麼會這樣」。

案發時為下午5點15分，直到晚間8點半，兩老還在現場徘徊，尋找蘇女的遺物，鄰居不忍，攙扶並陪在他們身邊。

根據車內監視錄影器，蘇女、蘇女妹妹、與兩名同學一同搭車，車子經過蘇家後200公尺下坡左轉，蘇的同學疑被離心力甩落階梯，撲到她的身上，造成憾事。

案發第一時間，傳出蘇女與同學嬉戲，才被推落階梯，摔出車外，後檢視相關證據，到了事故處前，4人並無推擠，警方不排除是因為車輛過彎離心力過大，甩落蘇女同學，蘇女無端遭撞，飛出車外，慘死輪下。

監視畫面顯示，事故前方200公尺有名乘客下車，重啟動沒多久就出事，因此客運速度是否超過該處速限50公里，仍需檢閱行車紀錄器才能得知。

警詢後，依業務過失致死罪嫌，將37歲的陳姓司機移送基隆地檢署偵辦，檢察官將於24日早上8點帶隊檢驗車體，釐清車門被撞開的真正原因。

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  • 蘇女的祖父頻頻看著車門，不解才30幾公斤的孫女，怎麼可能撞開車門。（記者吳政峰攝）　

    蘇女的祖父頻頻看著車門，不解才30幾公斤的孫女，怎麼可能撞開車門。（記者吳政峰攝）　

  • 後車門的緊急開關未被啟動。（記者吳政峰攝）　

    後車門的緊急開關未被啟動。（記者吳政峰攝）　

  • 車門被撞歪。（記者吳政峰攝）　

    車門被撞歪。（記者吳政峰攝）　

  • 蘇女站在下面數上去第三格。（記者吳政峰攝）　

    蘇女站在下面數上去第三格。（記者吳政峰攝）　

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