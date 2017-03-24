慟！國中資優女遭客運輾斃 親妹目睹無力救
2017-03-24 00:00
蘇女站在下面數上去第三格。（記者吳政峰攝）
〔記者吳政峰、林嘉東／新北報導〕新北市瑞芳區23日發生一起死亡車禍，15歲蘇姓少女搭乘基隆客運要去補習，途中車輛左彎，蘇女被同學撞下階梯，頂開車門，直墜馬路，當場慘遭客運右後輪輾斃，同行的13歲蘇女妹妹全程目睹慘案，痛哭失聲。
蘇女就讀基隆某國中三年級，成績名前茅，和妹妹、父親、祖父母同住新北瑞芳，23日下課後，跟妹妹及2位同學搭車回瑞芳補習，車上乘客較多，4人站在後車門的階梯旁。
客運途經台二丁線7.4公里一處弧度約150度的左彎道，蘇女的同學疑遭車子離心力甩落階梯，撞上站在第三階的蘇女，蘇女向後仰撞開後車門，從下方縫隙中墜落大馬路。
乘客們見狀，立刻呼叫37歲陳姓司機停車，妹妹衝下車查看，發現姐姐陳屍在客運後方100公尺處，頭部破裂，手臂掉落，明顯死亡。
蘇女妹妹目睹姐姐慘況，情緒崩潰，警方到場安撫她的情緒，並通知家屬來處理。
蘇父得悉噩耗，趕到現場時，看到大女兒遺體殘破，小女兒坐在屍塊邊啜泣，自己也克制不住，癱軟倒地，抱著小女兒痛哭。
蘇女的何姓姑丈表示，蘇女父親在貨櫃場服務，母親遠在越南，她雖然生長在單親家庭，但非常爭氣，是學校的資優生，23日一如往常搭車，竟遇到這麼離奇的死劫，盼檢警能還給家屬公道。
姑丈說，基隆客運司機平時服務態度不佳，車速又快，有時還戴耳機開車，公司應正視這個問題，給乘客安全乘車環境。
陳姓司機肇事後不發一語，訊後依業務過失致死移送基隆地檢署偵辦，詳細肇事原因仍待檢方24日檢驗車體後，才能得知。
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