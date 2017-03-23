重考上醫大不給讀 逆子砍父今晚收押
2017-03-23 22:53
〔記者王定傳／新北報導〕重考上南部大學，父母卻不讓他去就讀，20歲男子林大鈞昨晚憤而持刀砍父，警方今下午依傷害直系血親尊親屬、殺人未遂等罪嫌，將林男移送新北地檢署複訊，檢方晚間訊後依涉犯重罪有逃亡之虞，將他聲押獲准。
林男去年重考大學上了高雄醫學大學，但父母擔心兒子不在身邊、獨自南下唸書，會過度沉迷電玩，竟不讓他去就讀，希望他留在台北，加上21日晚間林男又被媽媽痛斥打電玩，直罵「給你這麼好環境，你卻這樣！」
昨晚間8時許，林男本想趁媽媽下班回家後狠揍母親洩恨，沒想到先返家的卻是爸爸，遂到廚房拿水果刀往父身上亂砍，林父趕緊打電話報警。
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