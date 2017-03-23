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關西山區小木屋 不明原因付之一炬

新竹縣關西山區1棟休閒小木屋今晚原因不明付之一炬。（記者黃美珠翻攝）

2017-03-23  22:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮1處蓋有20多戶休閒小木屋的山區，其中1戶彭姓屋主的小木屋今晚原因不明突然起火，由於地處偏遠，水源不足，新竹縣政府消防局關西消防分隊會同其他支援分隊和義消等持續灌救仍無法保住，整棟燒光光，只剩下鋼骨，所幸並未造成延燒，消防局粗估損失約新台幣60萬元，詳細失火原因待查。

警方和消防人員會同初步清查發現，彭姓屋主事發時不住在現場，是附近其他小木屋住戶先發現火光而報案，迄記者發稿為止，警、消都還未能聯絡上彭姓屋主，暫時無法研判可能的事發原因，需賴火調人員明天進場蒐證釐清。

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  • 新竹縣關西山區1棟休閒小木屋今晚原因不明付之一炬。（記者黃美珠翻攝）

    新竹縣關西山區1棟休閒小木屋今晚原因不明付之一炬。（記者黃美珠翻攝）

  • 新竹縣關西山區1棟休閒小木屋今晚原因不明付之一炬。（記者黃美珠翻攝）

    新竹縣關西山區1棟休閒小木屋今晚原因不明付之一炬。（記者黃美珠翻攝）

  • 新竹縣關西山區1棟休閒小木屋今晚原因不明付之一炬。（記者黃美珠翻攝）

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