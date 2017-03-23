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光隆越南工廠大火 損失待估算

台灣羽絨大廠光隆，越南寢具廠房驚傳火災，無人員傷亡，損失尚待估計。（摘自enternews.vn網站）

2017-03-23  21:41

〔記者楊芙宜／台北報導〕越南青年報網站報導，專門生產羽絨、寢具的台灣光隆越南子公司於越南南部芹苴市茶碌工業區（Tra Noc）的廠房，今天發生大火，幸好沒有人員傷亡，但是財務損失可能不小、確切金額有待估算，起火原因還需鑑識。

光隆是全球第2大羽絨製造商，在越南有3個工廠、11條產線。光隆在證交所公告，越南子公司光隆湄公有限公司的寢具廠部份車間發生火災，火勢已受到控制，沒有人員傷亡，實際起火原因尚待鑑定。

根據越南青年報報導，該起火災發生於今天上午9時許，由於廠內許多易燃材料，火勢迅速蔓延，不少員工驚恐之際急著外逃，來不及拿走私人財物。當地消防機構調派數百人員趕往現場灌救，火勢直到下午4時30分才控制。

報導說，光隆湄公（Kwong Lung Meko）廠房面積約1萬7000平方公尺，當地員工約1300人。

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