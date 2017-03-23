學生掉出車外被輾斃 碇內國中明全校輔導

2017-03-23 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市碇內國中蘇姓女學生，今下午5時許，搭乘基隆客運返家途中，疑因在車上與同學嬉戲時被推了一把，撞到車門，導致車門應聲開啟，重心不穩的蘇女摔出車外，慘遭公車右後輪輾爆頭。碇內國中校方獲報後除立即派老師陪同其餘學生製作筆錄外，也將在明天對全校師生進行輔導。

綜合媒體報導，目前就讀基隆市碇內國中三年級的15歲蘇姓女學生，金放學搭乘基隆客運1062線台北往金瓜石方向的公車，當時行經新北市瑞芳區大寮路16號前後車門突然故障開啟，導致蘇女摔出車外，慘遭公車右後輪輾斃。

警方初步調查，事發當時，蘇姓女學生在車上與同學嬉戲、推擠，恰巧公車行經大寮路彎道處，後車門突然故障開啟，導致女學生摔出車外，再遭右後車輪輾過，當場死亡，警方立即調閱車上行車記錄器並將蘇女同學帶回製作筆錄，釐清事發原因。

而獲報的碇內國中第一時間立即指派老師前往瑞芳交通分隊陪同女學生製作筆錄，校方也由校長帶領老師到殯儀館協助後續事宜，並宣布將在明天針對此事對全校師生進行輔導。