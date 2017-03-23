學生掉出車外被輾斃 碇內國中明全校輔導
2017-03-23 21:50
〔即時新聞／綜合報導〕基隆市碇內國中蘇姓女學生，今下午5時許，搭乘基隆客運返家途中，疑因在車上與同學嬉戲時被推了一把，撞到車門，導致車門應聲開啟，重心不穩的蘇女摔出車外，慘遭公車右後輪輾爆頭。碇內國中校方獲報後除立即派老師陪同其餘學生製作筆錄外，也將在明天對全校師生進行輔導。
綜合媒體報導，目前就讀基隆市碇內國中三年級的15歲蘇姓女學生，金放學搭乘基隆客運1062線台北往金瓜石方向的公車，當時行經新北市瑞芳區大寮路16號前後車門突然故障開啟，導致蘇女摔出車外，慘遭公車右後輪輾斃。
警方初步調查，事發當時，蘇姓女學生在車上與同學嬉戲、推擠，恰巧公車行經大寮路彎道處，後車門突然故障開啟，導致女學生摔出車外，再遭右後車輪輾過，當場死亡，警方立即調閱車上行車記錄器並將蘇女同學帶回製作筆錄，釐清事發原因。
而獲報的碇內國中第一時間立即指派老師前往瑞芳交通分隊陪同女學生製作筆錄，校方也由校長帶領老師到殯儀館協助後續事宜，並宣布將在明天針對此事對全校師生進行輔導。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》日本球迷檢討敗因 「沒從王建民身上學到教訓」
- 經典賽Live》美國8：0波多黎各 全場比賽精華
- 英國會恐攻 首相梅伊痛批「病態且卑鄙」
- 英議會外男子持刀攻擊 警方以恐攻處理
- 經典論戰／金手套血訓 守備才是王道
- 台鐵票價調漲有望？ 賀陳旦：3個月內檢討
- 自由廣場》「白色」人權首都
- 倫敦驚爆恐攻 阿妹當地開唱受驚「一切平安」
- 「三星蔥油餅」去年產值6千萬元 商標開放
- 經典賽》原來他這麼狂… 美媒讚嘆日本投手教練
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 30年來最嚴重 台東梅子大減產
- 電子轉診平台啟動 診所、醫院交流
- 陳妍希大方包下浪浪助養金 呼籲領養不棄養
- 浩鼎案 檢變更起訴法條 翁啟惠最重判無期刑
- 英國會遭自殺式恐攻 名人齊發聲哀悼
- 議會通過學校場地收費案 授權各校決定
- 新北1/2500土壤液化潛勢圖 預計今年底上路
- 民團促訂服貿回溯條款
- 翁啟惠︰看盡人情冷暖 不後悔回台
- 經典賽》美國勇奪首冠 最有價值球員出爐！
- 經典賽》本屆最狂對決 觸怒巴倫汀火球尾勁超嚇人（影音）
- 美、波經典賽爭冠 今日賽事預告與轉播
- 徐旭東酸一例一休「加班罰老闆 台比美進步」
- 東非2200萬人面臨飢餓 展望會號召國人伸援
- 墾丁音樂季 售票、訂房減半業者苦
- 華僑贈球具 台中自由國小練球不必排隊輪用
- 清明車潮湧入 淡水週末將啟動交通分流管制
- 蔡政府首次 太平島月底進行夜間實彈射擊
- 罕病》英「蛇皮女」 全身皮膚像厚鱗片
- 中居正廣租套房藏愛 疑劈腿
- 保健》長期不吃早餐 當心便秘
- 美準貿易代表 強化與台灣經貿關係
- 淡江大橋主橋經費追加9億 2020完工確定跳票
- （影音）原本是18禁電影？休傑克曼《金鋼狼》露出生殖器
- 台灣出生率全球最低 醫師：台灣重大危機
- NCC最快4月初停播中廣兩網
- 一級賽事由中職負責 林德福：再內鬥自請下台
- 舞王世紀大對決 週六相約台北小巨蛋
- 中韓足球賽將開踢 中方現場部署8千警力反暴動
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：學生掉出車外被輾斃 碇內國中明全校輔導
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分