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重考上醫大不給讀 逆子砍父今晚收押 威力彩頭獎、今彩539頭獎皆摃龜！ 比利時也傳車輛衝撞人群 遭警方及時阻止 品味義式經典 竟這麼容易?!
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台21線信義豐丘段 2車對撞2死1傷

台21線信義豐丘段晚間發生2車對撞的嚴重車禍，造成2死1傷，事故車輛車體嚴重變形，現場一片混亂。（記者劉濱銓翻攝）

2017-03-23  21:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕台21線信義豐丘段，晚間8點多發生2車對撞的嚴重車禍，消防隊趕赴現場搶救，3人送醫，其中1男1女傷重不治，另1人腿部撕裂傷，不過意識清楚，警方除在現場排除事故外，也將進一步釐清肇禍原因。

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2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
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