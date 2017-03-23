台21線信義豐丘段 2車對撞2死1傷

台21線信義豐丘段晚間發生2車對撞的嚴重車禍，造成2死1傷，事故車輛車體嚴重變形，現場一片混亂。（記者劉濱銓翻攝）

2017-03-23 21:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕台21線信義豐丘段，晚間8點多發生2車對撞的嚴重車禍，消防隊趕赴現場搶救，3人送醫，其中1男1女傷重不治，另1人腿部撕裂傷，不過意識清楚，警方除在現場排除事故外，也將進一步釐清肇禍原因。