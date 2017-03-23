國5發生5車連環追撞車禍 南下路段受阻
2017-03-23 20:47
［記者林敬倫／宜蘭報導］國道5號南下42.2K有一起疑似5台自小客車追撞的事故，目前南下路段受阻，佔用內線和路肩，只剩外線1車道可通行，共4名乘客受傷，詳細車禍原因與傷亡人數仍待釐清。
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