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國5發生5車連環追撞車禍 南下路段受阻 唐飛摔傷與辜成允同地點？ 晶華澄清：不同樓梯 威力彩、今彩539開獎囉！ 台21線信義豐丘段 2車對撞2死1傷 品味義式經典 竟這麼容易?!
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國5發生5車連環追撞車禍 南下路段受阻

2017-03-23  20:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］國道5號南下42.2K有一起疑似5台自小客車追撞的事故，目前南下路段受阻，佔用內線和路肩，只剩外線1車道可通行，共4名乘客受傷，詳細車禍原因與傷亡人數仍待釐清。

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  • 國5發生5車連環追撞車禍，南下路段受阻。（記者林敬倫翻攝）

    國5發生5車連環追撞車禍，南下路段受阻。（記者林敬倫翻攝）

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