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晶華澄清唐飛、辜成允不同樓梯跌倒 網友更怕了

2017-03-23  22:06

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長唐飛昨晚在台北市晶華酒店樓梯跌倒受傷，因一度傳出與台泥集團前董事長辜成允跌倒處是相同地點，晶華稍晚發聲明闢謠「是不同樓梯」。不料該澄清卻讓許多網友更害怕，質疑晶華是否每個樓梯都不安全？

針對唐飛與辜成允在「相同地點」跌倒的傳聞，晶華酒店今晚澄清，唐飛跌倒地點是在大廳旁的旋轉樓梯，與辜成允摔落的地點不同。

晶華酒店內部人員受訪說明，唐飛昨晚9時許從酒店3樓的「晶華軒」餐廳結束飯局離開，走樓梯下樓時疑踩空、跌落5個台階摔到2樓地毯上，立即有人攙扶起身，看不出有受傷，也沒有叫救護車，後來坐自己的車子離去。

飯店人員表示，唐飛與台泥集團前董事長辜成允，兩人跌倒的樓梯是不同樓梯系統，距離約30公尺。

但這個澄清並沒有讓議論紛紛的網友安心，反而許多人直呼感覺更糟，似乎晶華酒店沒有安全的地方、每個樓梯都很危險，「這家店到底有多少個容易讓人跌倒的樓梯？」

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  • 晶華酒店今晚澄清，唐飛與辜成允是在不同樓梯跌倒。圖為晶華酒店樓梯。（資料照，記者王冠仁攝）

    晶華酒店今晚澄清，唐飛與辜成允是在不同樓梯跌倒。圖為晶華酒店樓梯。（資料照，記者王冠仁攝）

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