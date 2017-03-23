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偷拿縣府爆閃燈 行竊男子：只是好奇

2017-03-23  21:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府第一辦公大樓後方，於今年1月中旬，被酒後駕車男子開休旅車衝撞，此後，縣府於夜間會在此處擺放爆閃燈警示用路人，不料這支爆閃燈竟遭竊，經警方偵辦，將涉案的20歲羅姓男子查緝到案，羅男竟稱，「只是好奇！」訊後依竊盜罪嫌將他送辦。

苗栗縣政府第一辦公大樓後方，為英才路、自治路交會的T字路口，今年1月16日凌晨，遭1名酒後駕車的男子，開休旅車衝撞，造成廳舍後方的人行步道、反光號誌、南洋杉和福木毀損，幸沒有造成人員受傷。此後，縣府在該處擺置爆閃燈警示，避免再度遭衝撞。

不料，縣府人員於19日發現這支爆閃燈不翼而飛，警方受理後，調閱周邊監視器影像過濾，查看發現1輛自小客車行跡可疑，警方以車追人，前往大湖鄉羅男住處查訪。

羅男見警方上門，當場坦承於18日晚間近10點，行經縣府第一辦公大樓，見爆閃燈一閃一閃發亮，好奇之下，才會偷拿，但隨後丟棄到苗栗市貓貍山涼亭旁。警訊後，依竊盜罪嫌將他送辦。

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  • 路口監視器拍下羅男竊取爆閃燈擺，爆閃燈還露出車窗閃爍。（記者彭健禮翻攝）

    路口監視器拍下羅男竊取爆閃燈擺，爆閃燈還露出車窗閃爍。（記者彭健禮翻攝）

  • 羅男帶警方到苗栗市貍山公園涼亭取回贓物。（記者彭健禮翻攝）

    羅男帶警方到苗栗市貍山公園涼亭取回贓物。（記者彭健禮翻攝）

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