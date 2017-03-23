電鋸破10公分鋼門 警攻堅詐騙機房逮15人
2017-03-23 20:44
〔記者黃建華／高雄報導〕刑事局南打中心和高市刑大今天下午在仁武區仁慈路查緝一處藏身透天民宅的詐騙機房，不料，詐騙機房鋼門厚達十公分，且加裝三道角鋼防止警方破門，警方只好請來消防局動用電鋸破門，逮獲以陳姓男子為首的詐騙機房嫌犯共15人，雖查扣犯案筆電、平板電腦、手機等證物1批，可惜大批犯罪事證已遭犯嫌趁機湮滅，全案擴大偵辦中。
刑事局南打去（105）年接獲情資，有詐騙機房在高雄市流竄，經跟監蒐證，發現高雄市仁武區一處透天住宅從事詐騙機房可能性極高，遂與高雄市刑警大隊等單位成立專案小組，並報請橋頭地檢署列股檢察官吳岳輝指揮偵辦。
專案小組今（23）日見時機成熟，會同高雄市刑大、保大特勤中隊及三民一、三民二、林園分局、仁武分局、桃園市警局龜山分局共同派員至高雄市2個處所執行搜索，計出動40餘名警力攻堅，但因機房特別加裝約10公分厚的鋼鈑門及三角鋼鐵加固窗戶，一時之間未能及時破門，再加上屋內嫌犯，開始焚燒跡證，為免引發重大災害，報請消防局協助出動電鋸始突破鐵門，屋內當場查獲犯嫌14人及送便當嫌犯1人，另查扣大批平板電腦、筆記型電腦、監視器等相關證物，由於嫌犯蓄意焚毀相關證物，目前對於所查扣物證，正由研發人員鑑識釐清相關犯罪手法及被害人身分中。
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