為友出氣當街開槍 警方今逮槍手到案

2017-03-23 21:59

〔記者徐聖倫／新北報導〕為朋友出氣竟當街開槍！25歲男子陳佑銘於19日凌晨3時許至新北市永和區秀朗路一段某刺青店開3槍，造成停於門口賓士轎車上有3個清晰彈孔，警方循線在今日下午將陳嫌逮捕歸案，同時查獲改造手槍1把、子彈2顆。陳嫌初步向警表示「我幫朋友出頭！」現仍在偵訊中。

警方調查，陳嫌當時搭乘21歲黃姓友人的轎車自新店出發前往永和，陳嫌在秀朗路一段刺青店前停下，他開啟後座車窗伸出預藏改造手槍，就往刺青店前的賓士連開3槍，接著揚長而去。

警方也帶回黃某偵訊，他表示，當時陳嫌本來跟他在新店打屁，只跟他說要到永和找朋友，不疑有他遂帶他去，黃某說「我真的不知道他會開槍！」陳嫌向警供稱「我替朋友出氣，因為車主曾嗆過我朋友。」警方對此說法持保留態度，是否與債務有關或其他原因，正進一步偵訊釐清中。

相關影音