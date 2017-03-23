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桿王！這支測照桿1年「閃」出7812件罰單

鹿港鎮彰鹿路6段這支測速「桿王」，去年「閃」了7812張罰單、公庫共進帳1200餘萬元，堪稱超級吸金王。（記者湯世名攝）

2017-03-23  19:32

〔記者湯世名／彰化報導〕超級吸金王！彰化縣警局交通隊公布去年前10大固定式測速照相桿舉發排名，由鹿港鎮彰鹿路六段、南環路口的1支測速桿，「閃」了7812張罰單奪下「桿王」，平均1天開出21張超速罰單，效率驚人，總計前10名共開出5萬2468張罰單，共為公庫賺進了8300餘萬元。交通隊強調，這10大路段都是易肇事路段，只要不違規就不會被罰。

彰化縣去年前10大測速桿舉發排名，除了由鹿港鎮彰鹿路六段的測速桿奪冠，2至10名依序是二水鄉縣道141線21公里處、北斗鎮中山路與斗苑路口、埔鹽鄉彰水路二段與中山路口、彰化市金馬路一段與泰和路二段415巷口、社頭鄉縣道141線6.6公里處、埔心鄉員林大道與員鹿路口、和美鎮和港路與西興路口、彰化市東外環道2.2公里處、田中鎮斗中路與彰95連接道路口處。

交通隊資料顯示，這支「桿王」平均1天開出21張超速罰單，依「道路交通管理處罰條例」第40條處1200元以上2400元以下罰鍰，其中汽車開罰1600元，因此這支「桿王」單日就可為公庫賺進3萬3600元，效率驚人。

交通隊二組指出，全縣共設置55支固定式測速照相桿，都位於易肇事路段，其中這支「桿王」，前年全縣舉發件數排名第2，去年以7812件一舉奪冠，公庫共進帳1200餘萬元，應與該條路段速限60公里，用路人易疏忽超速，以及與道路寬敞筆直、來往的外地遊客車流多有關；今年1至3月，這支測照桿也以舉發1452件暫列第2。

警方強調，對於違規取締開罰，絕對不是要與民眾的荷包過不去，而是基於保護民眾生命財產安全，民眾只要遵守交通規則，不僅可免挨罰，更能保障行車安全，也再次呼籲民眾，行車務必遵守標誌、標線、速限與號誌。

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