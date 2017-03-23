不爽酒駕遭攔查 壯漢持榔頭嗆殺警

2017-03-23 19:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名趙姓男子，日前疑似酒後騎車，員警見他滿臉通紅攔下盤查，趙男停車後打開機車置物箱，員警以為他要拿證件，沒想到竟拿出一把榔頭直逼員警揮舞，不但大罵三字經，還嗆聲殺警全家，員警趕緊呼叫支援，最後3名員警合力才將上百公斤的趙男制伏，不過趙男被抓進警局還是持續罵警「土匪！搶錢！」還無悔意，訊後依妨害公務移送法辦。

這名趙姓男子（43歲），日前傍晚酒後騎車行經台中市南屯路2段，中市警4分局南屯所警員曾耀堂發現他滿臉通紅直覺酒駕，立刻將他攔下進行酒測，趙男下車後打開坐墊下置物箱，曾員以為他要拿證件，沒想到卻拿出一把榔頭向曾員步步進逼。

曾姓員警見身材高大、體重超過百公斤的趙男不斷揮舞榔頭，嘴巴還不斷罵三字經，並嗆聲要殺員警全家，趕緊以無線電呼叫支援，沒多久另2名員警趕到，3人合力才將身材壯碩的趙男制伏帶回警局。

警方調查發現，趙男平時在早餐店打工，並兼職搭鷹架，當天和友人在釣蝦場聚會後騎車離開，因之前也曾因公共危險遭警查獲送辦，對警方敵意甚深。

南屯所長楊錫洲表示，趙男被帶回警局後，即使母親趕來不斷勸說，趙男仍是毫無悔意，持續在派出所內罵警「土匪！搶錢！」，訊後除依妨害公務移送法辦，因他拒絕酒測，將面臨9萬元罰款，以及吊銷駕照，且3年內不得考照的後果。

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