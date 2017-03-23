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公車後車門突然開啟 15歲國中女學生摔落遭輾斃

就讀基隆市國忠三年級女學生搭基隆客運返家時，公車後車門突然開啟，導致她摔落車下慘遭輾斃。（記者林嘉東翻攝）

2017-03-23  19:24

〔記者林嘉東／新北報導〕基隆市碇內國中蘇姓女學生放學後搭基隆客運返家，疑在車上與同學嬉戲，不幸在公車過彎時，從故障開啟的後車門摔出車外，慘遭公車右後車輪輾斃。蘇母聞訊趕抵事故現場，見愛女慘死輪下，嚎啕大哭，場面令人鼻酸。

警方調查，15歲、就讀基隆市碇內國中三年級蘇姓女學生，今天放學搭乘基隆客運1062線往金瓜石公車。

車輛行經新北市瑞芳區大寮路16號前，後車門突然故障開啟，導致蘇女摔出車外，慘遭公車右後輪輾斃。

警方調查，事故當時，蘇姓女學生在車上與同學嬉戲、推擠，恰巧公車行經大寮路16號彎道時，後車門突然故障開啟，導致女學生摔出車外，再遭右後車輪輾過，當場死亡。

警方正調閱車上行車記錄器，釐清事發原因。

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  • 基隆客運公車後車門疑似故障突然開啟。（記者林嘉東翻攝）

    基隆客運公車後車門疑似故障突然開啟。（記者林嘉東翻攝）

  • 警方到場處理。（記者林嘉東翻攝）

    警方到場處理。（記者林嘉東翻攝）

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