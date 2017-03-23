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知名種苗公司專業種子外流 2嫌落網

2017-03-23  19:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署受理農友種苗公司之專業種子父母本遭竊一案，橋頭地檢署智慧財產專組檢察官倪茂益，昨（22）日指揮法務部調查局高雄市調查處，搜索鄭姓（男、58年次）離職員工、張姓（女、59年次）現職員工之住處，當場在鄭嫌住處查扣包含木瓜、西瓜等上百種專業種子父母本，並傳訊鄭嫌、張嫌到案說明。

經檢察官偵訊後，認其2人涉犯營業秘密法罪嫌重大，惟無羈押之必要，當庭命鄭嫌、張嫌各以新臺幣20萬元、5萬元交保候傳。

農友種苗公司於日前發現該公司所擁有之多種專業種子父母本，遭人在外高價販售，營業秘密疑似遭侵害而提出檢舉，橋頭地檢署獲報後，旋指派倪茂益檢察官指揮偵辦。經查，農友種苗公司為國內種子生產之專業廠商，創辦人陳文郁，人稱西瓜大王，曾獲得農委會頒發農業專業一等獎章，該公司更育成超過六百種各式蔬果，在業界頗有名氣。專業種子父母本更是其中重要之營業秘密，一旦外洩流出國外，將使我國農業專技發展，遭受嚴重損害。

本案經檢察官深入調查後，發現農友種苗公司之鄭姓離職員工疑似勾結張姓現職員工共同竊取營業秘密，2人到案後，亦坦承竊取該公司專業種子父母本之事實，全案現由檢察官指揮高雄市調查處深入追查中，以進一步釐清專業種子父母本是否已流至國外或中國地區。

檢方依營業秘密法第13之1條規定，以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，最重可判處5年以下有期徒刑；如意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用，而有竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密之犯行，更可依同法第13之2條規定判處1年以上10年以下之有期徒刑。

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  • 農友高雄門市。（記者蔡清華攝）

    農友高雄門市。（記者蔡清華攝）

  • 農友高雄門市。（記者蔡清華攝）

    農友高雄門市。（記者蔡清華攝）

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