丟臉！ 越女來台第1天即遭性侵 雇主判7年6月
〔記者顏宏駿／彰化報導〕丟臉丟到國外去！彰化縣現年56歲的黃姓男子，替癱瘓在床的兒子請越籍看護阮氏（化名），阮氏一到雇主家，就被黃父性侵，阮氏人生地不熟，語言不通，也不知如何因應，黃男「軟土深堀」，10天內性侵阮女6次（其中1次未遂），連生理期都無法倖免，阮女嚇得佯裝腰痛，無法工作，仲介前來關心，阮女全盤托出，色雇主被告上法院，今彰化地院判處7年6個月徒刑。
來自越南胡志明市的阮女，去年11月9日抵台，隔天就被仲介帶去彰化縣福興鄉的雇主家裡，他要照顧黃父癱瘓在床的兒子，阮女在黃家吃第1餐（中餐），用完餐黃父就用手把阮女一路推上2樓主臥室，再把她推到床上意圖性侵，阮女不會講台灣話，一直用手比劃「不要」，並以肢體動作表示抗議。
阮向法官說，她很怕被雇主誣賴，向仲介告狀「不乖」，她已付了大筆仲介費，如果被遣返，等於白來一趟，所以不敢激烈反抗。黃男性侵得逞。
結果黃男食髓知味，當天吃完晚餐再性侵1次，接著每天中午吃完飯就把她帶到主臥室性侵，只有一次，阮女翻出自己的內外褲證明「生理期來了」，黃男才罷手。
後來，黃男的兒子住院，阮女以為可以「脫離魔掌」，豈料黃父前來看兒子，招手要阮一起去廁所辦事，阮女拒絕。但黃父一直不走，阮女尿急，進入廁所如廁，黃父尾隨而入，不管阮女生理期來臨，也未戴保險套，再性侵一次得逞。
阮女前後共被黃父性侵6次，連生理期都不放過她，她擔性染病，向黃父表達不願再受雇，黃父問什麼原因，但兩人無溝通，黃父找來較懂台灣話的越女前來翻譯，阮女假裝說「腰部痛，無法工作」，待仲介前來，阮女被帶離黃家時，她才全盤托出，痛訴自己被雇當作「性奴隸」，她大哭「我想馬上回越南，永遠不來台灣！」，仲介公司知道其所言不假，立即報警。
該案經審理，法官指，黃男不顧被害人獨自離鄉背井來台謀生的孤苦情境，反而利用被害人語言不通、無力求援處境，逞一己私慾，連被害人生理期也不罷休，犯罪心態手法惡劣，不僅造成當事人身心受害，更嚴重打擊我國對待外籍看護的國際形象。
審酌後認為黃男行為應予重懲，且偵查期間矢口否認犯行，未見反省之心，但念及庭訊時已坦承犯行，且以14萬5千元與當事人和解，因此針對5次強制性交罪，各處有期徒刑3年4月，1次強制性交未遂判處1年10月，合併應執行7年6月。
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標題：丟臉！ 越女來台第1天即遭性侵 雇主判7年6月
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