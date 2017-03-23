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男子跳光復橋無生命徵象 身分待指認

2017-03-23  18:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕連接台北、新北的光復橋今天下午4點49分許驚傳一名男子跳橋，墜落新店溪時，目擊民眾還看到一顆人頭載浮載沈，莒光、民生消防分隊出動船艇打撈，23分鐘後在沙洲發現跳河男子，已失去生命徵象，男子背包遺留光復橋上，但沒有證件，警方協尋跳橋男子身分中。

消防單位打撈起男子時，他已失去生命徵象，連忙送醫急救，目前警方提供男子背黑色背包，一旁留有一罐凡士林等特徵，提醒家有走失民眾者，向海山警分局聯繫指認。

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  • 一名男子跳下光復橋輕生，莒光、民生消防分隊趕到現場救援。（記者吳仁捷翻攝）

    一名男子跳下光復橋輕生，莒光、民生消防分隊趕到現場救援。（記者吳仁捷翻攝）

  • 一名男子跳下光復橋輕生，莒光、民生消防分隊救人後，施以心肺復甦術急救。（記者吳仁捷翻攝）

    一名男子跳下光復橋輕生，莒光、民生消防分隊救人後，施以心肺復甦術急救。（記者吳仁捷翻攝）

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