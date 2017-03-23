欠債想不開？ 男持改造手槍轟頭
2017-03-23 18:10
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〔記者王捷／台南報導〕50歲的陳姓男子疑似因為債務問題，21日凌晨在車內持改造手槍自殺，今上午有民眾發現陳，以為是附近工地的工人在車內睡覺，沒想到過了中午還是看見陳男在車內，因此請附近的工人幫忙查看，細看下發現陳男右手持槍，右太陽穴有一血窟窿，陳男家屬到派出所做初步筆錄，家屬透露陳男已離婚，經濟並不好，警方目前排除他殺嫌疑，正在調查槍枝來源。
據警方了解，陳男與前妻有3個孩子，一年多前離婚後就獨自在外租屋，昨天有民眾發現陳男陳屍在車內，起初以為陳男是附近的工人，中午時才發現陳男已經死亡，調查後發現陳男在21日就在車內疑似開槍自殺。
家屬向警方供稱，陳男個性相當海派，朋友很多，婚後很少回家，只有偶爾會返家看一下父母，家屬得知陳男經濟不好，但知道陳男想做茶葉買賣的生意，有欠下債務，常常向父母借錢還債，但至於為何會欠債，陳男生前沒有向家人多說。
警方指出，經過初步勘查，警方認為陳男自殺可能性很大，但仍懷疑陳男為何要以此激烈手段自殺。判定自殺的事證，是陳男車門上鎖，加上陳男以慣用手拿槍，鑑識小組還在副駕駛座底下有找到一枚彈殼，副駕抽屜中還有一個小包包，包內有兩個彈夾及47發子彈，不過仍要等相驗、彈道比對結果才能確定。
目前，警方有找到陳男使用的手機，但是手機有設定圖像鎖，刑大無法破解，希望能尋找其他方法得知陳男生前的通訊紀錄，同時警方正在透過人際關係，釐清陳男所持的槍枝來源。
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