豬隊友！男藏毒見警車嚇到 心虛追撞前車還譙警

2017-03-23 18:40

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市23歲徐姓毒蟲，日前晚間9時許開車載著37歲陳姓女友人，行經五股區六號越堤道時驚見警方巡邏車，因車上夾帶毒品，徐男一時心虛顧著看警車動向，結果不慎追撞前車後保險桿，警員主動上前關切時發現徐男明明是駕駛卻堅持從副駕駛座下車，種種詭異舉動讓警方起疑，果然在車上以及車門旁的地上找到毒品，當場將2人帶回偵辦，讓陳女氣得痛罵：「根本是豬隊友！」

警方調查，徐男、陳女2人皆是毒品人口，有多項毒品前科，日前晚間9時許，2人開車行經五股區六號越堤道附近，將車停在路邊，當時更寮派出所所長徐子胤、警員陳俊杰正好執行巡邏勤務，發現徐男駕駛的小轎車行跡可疑，當下立刻迴轉追上，孰料徐男因為緊張欲逃逸，卻不慎追撞前車，讓警方不費吹灰之力追上。

警方表示，徐男受檢時神色慌張，警員察覺有異要求他下車盤查，孰料徐男為了丟包毒品，竟將副駕駛座的陳女推下車後再從副駕駛座下車，隨手將1小包白色粉末扔在地上，以為神不知鬼不覺，殊不知全被2員目擊，欲將他帶回偵辦，徐男卻突然暴走，甚至以三字經怒譙警員，最後遭壓制逮捕。

經搜查警方在陳女身上搜出2只安非他命殘渣袋、吸食器，另在地上找到1包安非他命，警方訊後依毒品、妨害公務罪嫌將2人送辦。

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