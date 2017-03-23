| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
品味義式經典 竟這麼容易?!
 首頁 > 社會

豬隊友！男藏毒見警車嚇到 心虛追撞前車還譙警

2017-03-23  18:40

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市23歲徐姓毒蟲，日前晚間9時許開車載著37歲陳姓女友人，行經五股區六號越堤道時驚見警方巡邏車，因車上夾帶毒品，徐男一時心虛顧著看警車動向，結果不慎追撞前車後保險桿，警員主動上前關切時發現徐男明明是駕駛卻堅持從副駕駛座下車，種種詭異舉動讓警方起疑，果然在車上以及車門旁的地上找到毒品，當場將2人帶回偵辦，讓陳女氣得痛罵：「根本是豬隊友！」

警方調查，徐男、陳女2人皆是毒品人口，有多項毒品前科，日前晚間9時許，2人開車行經五股區六號越堤道附近，將車停在路邊，當時更寮派出所所長徐子胤、警員陳俊杰正好執行巡邏勤務，發現徐男駕駛的小轎車行跡可疑，當下立刻迴轉追上，孰料徐男因為緊張欲逃逸，卻不慎追撞前車，讓警方不費吹灰之力追上。

警方表示，徐男受檢時神色慌張，警員察覺有異要求他下車盤查，孰料徐男為了丟包毒品，竟將副駕駛座的陳女推下車後再從副駕駛座下車，隨手將1小包白色粉末扔在地上，以為神不知鬼不覺，殊不知全被2員目擊，欲將他帶回偵辦，徐男卻突然暴走，甚至以三字經怒譙警員，最後遭壓制逮捕。

經搜查警方在陳女身上搜出2只安非他命殘渣袋、吸食器，另在地上找到1包安非他命，警方訊後依毒品、妨害公務罪嫌將2人送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方搜出毒品、殘渣袋、吸食器。（記者曾健銘翻攝）

    警方搜出毒品、殘渣袋、吸食器。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方搜出毒品殘渣袋。（記者曾健銘翻攝）

    警方搜出毒品殘渣袋。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方搜出毒品吸食器。（記者曾健銘翻攝）

    警方搜出毒品吸食器。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 心虛 藏毒 警車 追撞
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：豬隊友！男藏毒見警車嚇到 心虛追撞前車還譙警


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.