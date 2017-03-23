空軍馬基隊爆幹部集體喝花酒 軍方派員徹查
2017-03-23 17:44
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕負責台灣第一島鏈防空重責的空軍馬基隊，卻驚傳高勤官率隊喝花酒，不僅出現戰管斷層，更在返隊之際，向營區衛兵大耍官威，拒絕出示證件，空軍司令部接獲檢舉後，已派員抵澎調查，強調絕不護短，涉案人員將記過調職處分。
根據爆料內容指出，澎湖空軍馬公基地勤務隊副隊長許姓中校，前晚擔任營區留守主管，照理應在營區內坐鎮，指揮各項應變事宜，但卻傳出許率同其他幹部，翹班外出至馬公「越南店」飲酒作樂，晚間近12時許才醉醺醺返回營區，並拒絕出示證件進入營區，還向衛兵嗆聲：「看他面子不用刷卡」，大剌剌破壞管制規定返回營區。
空軍司令部接獲檢舉後，翌日立即派員組成專案小組抵澎調查，證實除了許姓中校副隊長外，還有中校中隊長1人、少校分隊長2人、少校基勤官1人及1名約聘雇人員，計有6人涉及不正當場所，其中5名軍職人員依陸海空軍懲罰法，記大過以上處分並調離現職，約聘人員也依工作規則重懲，表明絕不護短態度。
針對所屬人員出入不正當場所，空軍馬基隊長李漢強表示，前晚許姓副隊長出營區時，曾報備請假，表示要外出與朋友吃飯，返回營區時也未與衛兵發生衝突，不明白為何遭有心人爆料？全案已由空軍司令部接手調查，將靜待調查結果出爐。
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