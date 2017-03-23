板橋光復橋傳中年男跳水 命危急救中

2017-03-23 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕新北市板橋光復大橋往台北市方向，今下午4時許，有民眾發現一名男子突然從橋上跳進水中，隨即通報警消人員；新北消防局據報立即派出船艇前往救援，在下午5時12分時，發現這名跳水男子，卻發現男子已無呼吸心跳，緊急將其送往亞東醫院急救。

新北消防局今下午接獲報案指稱一名年約40歲的男子從新北市板橋光復大橋跳入水中，隨即派遣大量人車前往現場救援，經過近20分鐘在水面上搜索，終於在下午5時12分時發現男子，卻已無呼吸心跳，警消人員也在橋上發現男子所留下的包包，但裡面並無任何身分證件，男子跳水原因仍待警方調查。

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