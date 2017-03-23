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捷運站口莫名推人受傷 78歲老母攜精障兒到案道歉

2017-03-23  17:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕70歲陳姓婦人在16日下午4時左右，搭乘捷運到西門站，出站時卻遇一名陌生男子從背後用力一推，陳婦往前踉蹌跌倒時撞到欄杆，頭臉受傷滿臉是血；陳婦當時質問對方「為何打我？」，對方居然大聲回嗆「因為我嘸爽啦」。

台北市警博愛路派出所根據追查，今日下午傳喚涉案的37歲陳姓男子到案。不過，警方調查溫男領有中度精神障礙手冊，具有攻擊性。

陪同溫男到案的母親則是不停的道歉表示，因當天下大雨，兒子又肚子餓，脾氣就不好，結果拿雨傘去「突」對方，她並不知道。

自稱已78歲的溫母表示，平時都是她獨自照顧兒子，有心有餘但力不足，她希望陳婦能夠體諒和原諒她。目前全案由警方調查處理中。

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  • 溫男母親（背對鏡頭者）陪同兒子到案應訊。（記者劉慶侯攝）

    溫男母親（背對鏡頭者）陪同兒子到案應訊。（記者劉慶侯攝）

  • 莫名遭人從後推撞的陳姓婦人到警派出所救助並報案。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

    莫名遭人從後推撞的陳姓婦人到警派出所救助並報案。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

  • 穿著黃綠色雨衣的溫男被錄下身影。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

    穿著黃綠色雨衣的溫男被錄下身影。（資料照，記者劉慶侯翻攝）

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