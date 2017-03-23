副理赴越南參訪 竟意圖性侵同集團女員工
2017-03-23 17:26
〔記者王定傳／新北報導〕某開發股份有限公司黃姓財務副理，去年1月赴越南參訪，同集團的女員工小美（化名）負責接待，眾人在燒肉店、酒吧聚餐小酌，黃男見小美不勝酒力，竟把她帶到飯店準備性侵，小美發覺阻止，黃竟直接施暴硬上，小美極力抵抗未遂，新北地院依強制性交未遂罪，判黃2年徒刑，可上訴。
去年1月18日，38歲的黃男與某證券公司鍾姓員工，前往越南參訪，22日晚間，同集團的女員工小美，招待兩人前往燒肉店用餐、喝酒，隨後又到酒吧歡聚，期間小美因喝了伏特加酒後，酒醉感覺身體不適。
黃男見狀把小美帶到旁邊的酒店內，先脫掉自己外衣及外褲，只穿內衣褲，把小美的褲子脫到一半時，小美驚醒質問，黃男竟不停手，直接出拳毆打，還拉住她襯衫領口，將小美往廚房吧檯摔去，害她雙腳、左側大腿等處受傷，小美仍極力抵抗，黃男才未得逞。
黃男否認犯行，合議庭勘驗監視器後確認，小美當時已因酒醉而步履蹣跚，甚至跌倒在地，由黃男攙扶、拉著她右肩才能進入房間，且黃在房間內曾脫去自己外衣褲，只穿內衣褲，與小美所述吻合，斥責他不尊重小美性自主意願，傷害她身心、人格，且犯後飾詞圖卸刑責，迄今未能獲取小美諒解或賠償，判刑2年。
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