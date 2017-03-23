一個小動作沒注意毒蟲露餡就這樣被逮！

2017-03-23 16:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓毒蟲駕車途中，被巡邏警發現未繫安全帶，攔下盤查時，又因神色慌張，被警查獲安非他命毒品。警訊後，將李依違反毒品危害防制法究辦。

基隆市警三分局七堵派出所副所長吳文成、警員黃麟傑昨晚6點50分巡邏至基隆市永富路、崇智街路口，發現路旁李姓小貨車駕駛未繫安全帶。

吳員當場依警察職權行使法盤查李，李在出示證件時，神色慌張，吳員發現李竟趁員警在查詢資料時，暗中將一盒鐵盒塞入胯下，再用大腿緊緊夾住。

吳員隨即喝叱：「看到了，別再藏了！」，李見事跡敗露，馬上張開大腿，果然 1個菸盒從他褲管掉出；經檢測為重12.55公克的安非他命。警訊後將李依違反毒品危害防制法究辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆