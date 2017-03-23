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被土地公騷擾？ 男子砸神像出氣

林男向警方說，因精神不好開著車到處亂晃，情緒一時失控，才會竊取土地公、婆神像。（記者許展溢翻攝）

2017-03-23  16:22

［記者許展溢／苗栗報導］頭份市上埔里玫瑰新村土地公廟土地公、土地婆2尊木頭神像17日遭竊，警方獲報隨即調閱附近路口監視器，發現駕駛自小客車的39歲林姓男子涉嫌重大，前往林男住處逮人，林男卻向警方說，耳邊一直被土地公騷擾，才會偷神像並砸毀。

警方表示，在林男住處門口看見疑似作案車輛，卻只有林男母親在家，經同意搜索車內，在後座找到已被破壞神像基座，家人向員警表示，林男因精神狀況不佳正在醫院治療。

警方指出，林男20日到案後稱，因為結婚時沒有請土地公，最近一直感到土地公在耳邊騷擾他，讓他非常難過，於是開著車到處亂晃，情緒一時失控，才會竊取土地公、婆神像，並將其砸毀丟到竹南鎮海邊。

警方說，林男已犯竊盜、毀損罪，訊後移送苗栗地檢署偵辦。

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  • 警方在林男車內後座找到被破壞神像基座。（記者許展溢翻攝）

    警方在林男車內後座找到被破壞神像基座。（記者許展溢翻攝）

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