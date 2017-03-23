躺臥高市寶珠溝大排 男子未溺水送醫
2017-03-23 16:08
〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區民族一路180巷內俗稱寶珠溝的大排水溝，今下午2點41分許，發現一名男子，躺在大排水溝裏，由於排水溝的水很淺，男子未溺水，生命徵象穩定，但身上疑似有酒味，警消利用雙節梯及繩索，將該男子抬上路面，送醫救治。
警方調查，事發地點位於高雄果菜市場後方的寶珠溝大排，這名男子身材壯碩，年約4、50歲，不明原因掉落到大排水溝內，當時水溝的水深僅約5公分，男子雖然有意識，但不願回答警消的問題，警消將進一步查明男子掉落大排的原因。
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