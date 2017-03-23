超過一百分！ 天兵開軍車停待轉區

2017-03-23 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕停車格、待轉區傻傻分不清楚！有網友今天中午開車行經桃園市龍潭區中豐路上林段時，發現一輛軍用休旅車就直接停放在路旁的一個待轉區內，網友拍下照片上傳到臉書社團，隨即引起網友熱議。

網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」上傳一張照片，並留言表示「請給分」，透過照片只見一輛藍色車牌寫著軍C的軍用休旅車，駕駛兵疑似將加油站旁的待轉區誤當作停車格，就直接將車輛停在格內。

照片上傳後隨即吸引網友討論，有網友開玩笑表示「學長，你們搞錯了，其實他想二段左轉，這樣比較安全」、「忘記自己今天開車出門啦」、「真厲害，有標齊對正」、「100分部長肯定給100分」、「駕駛要被電到飛上天了」、「技術不錯，四顆輪子剛剛好都在線內」。