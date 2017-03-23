山藥可換毒品? 南投封城掃毒逮獲107人

2017-03-23 15:50

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警局與全縣8個分局展開為期5天的「南投封城掃毒」專案，緝捕毒品嫌犯過程中，發現1名林姓攤販（48歲），因在夜市擺攤為生，誤以為吸毒可提神，導致毒癮愈來愈大，從早期安非他命變成海洛因，在缺錢買毒情況下，竟然帶著自己在夜市謀生的山藥餅、山藥丸等食材，合計3台斤，前往南投市1名藥頭住家，利用電鍋烹調食物供藥頭食用的「廚工」方式，換來1次吸食海洛因的機會，令警方感嘆表示，「毒」真是害人不淺﹗

此次專案，警方針對汽車旅館、夜店等毒品人口經常活動的場所，總共聲請74張搜索票，逮獲107名毒犯到案，其中，17人是涉嫌販毒的藥頭，查獲安非他命、海洛因等毒品約65公克，以及改造長槍2支、手槍13支與子彈32顆等，成果相當豐碩。

南投縣警局局長邱寬愉指出，毒品係治安的毒瘤，此次專案秉持「瓦解供毒網絡、向上溯源追查毒品來源、查察新興毒品及防制毒品入侵校園案件」四大原則，展現警方打擊毒品犯罪之決心，進而讓民眾居家安全有更好的保障。

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