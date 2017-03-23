ATM前被當成車手攔查 結果一樣進警局

張男到超商ATM轉帳500元給友人竟導致毒品露餡。（記者許國楨翻攝）

2017-03-23 15:52

〔記者許國楨／台中報導〕張姓毒蟲開車攜毒外出，途中因欠人家錢停車到超商ATM轉帳，巡邏員警以為詐團車手盤查，結果一靠近就聞到他身上飄散出濃濃的K味，這下不僅握在手中的K毒露餡，就連藏放車內的60多公克毒品也一併被查獲，張男直嘆：只是到ATM轉帳500元給友人竟因此被抓，有夠倒楣。

台中市第二分局文正派出所巡佐何宗文、警員張育群本月11日晚間到轄區一家超商巡簽時，發現22歲張男正在超商內操作提款機，由於警方最近強力打詐懷疑張男是在提領贓款的詐團車手上前盤查，未料一靠近就聞到張男身上飄散出陣陣刺鼻K味。

警方查出有毒品刑案紀錄的張男是毒品尿液採驗人口，要求將口袋東西拿出來，但張男遲遲不肯配合且神情緊張，還將一包白色粉末狀夾鏈袋緊握手中企圖藏到另個口袋，但眼尖員警早就洞悉意圖拆穿，張男乖乖坦承手上拿的是K他命。

警方隨後又到張男停放超商外的自小客內搜索，直覺駕駛座上一個神奇寶貝皮卡丘的包包有異，打開包包檢視起出K他命13包、搖頭丸2包、毒梅片1包、毒咖啡4包、毒紅色軟糖6包等總重60.19公克的毒品。

張男警訊中供稱，這些毒品是月初在夜店內以25000元購買供自己吸食，以為放在神奇寶貝皮卡丘包包內比較不會讓人起疑，但最後還是栽在員警手中，只是到提款機轉帳500元給欠錢友人竟被當成車手導致毒品露餡，有夠倒楣﹔訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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經打開包包起出K他命、搖頭丸、毒梅片、毒咖啡包、毒紅色軟糖包等毒品。（記者許國楨翻攝）