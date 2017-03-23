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坐擁80億元資產卻付不出5萬元罰單？富豪買地「攏是假」

2017-03-23  15:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有80億元的富豪，怎麼連5萬元都拿不出來？蔡姓男子向陳姓地主謊稱，他擁有80億元資產，想用5億餘元購買陳男的土地，雙方進一步簽訂契約後，蔡男卻以他酒駕缺錢繳納5萬元罰鍰等理由，3度向陳男共借了13萬8000元，事隔1年後，陳男遲遲等不到蔡男購地，才發現「富豪購地」全是假的，台中高分院依偽造文書與詐欺罪判1年2月徒刑。

判決書指出，2013年7月間，蔡男得知年邁的陳姓地主要出售土地，他遂向陳男謊稱他與2名朋友（朋友都是虛構），擁有80億元資產，他願意以5億2000萬元買土地，蔡男又委託印章店，刻2名朋友的印章，他再用朋友的名義，跟陳男簽訂買賣契約書。

不料，契約書簽好約1個月，蔡男約陳姓地主在律師事務所見面，他謊稱在中國的資產全部被扣押凍結，需要5萬元現金周轉，陳男慷慨掏錢給他，1個多月後，蔡男又約陳男在裕元花園酒店旁的麥當勞速食店見面，又宣稱酒駕缺5萬元繳納，陳男又再度掏錢借他。

過了半年多，2014年6月間，蔡男約陳男在肯德基速食店見面，他瞎掰好朋友的岳父死亡，想借3萬8000元包奠儀，陳男與同行的親友又掏錢借他，總計借款13萬8000元。

又過了1年，蔡男遲遲沒有拿錢購地，也拿不出80億元的資產證明，陳男懷疑蔡男假扮富豪騙吃騙喝，一狀告上法院，蔡男否認詐欺，辯稱是陳男拿錢給他「貼補車資」，台中地院一審依偽造文書與詐欺罪判處徒刑1年2月。

台中地檢署卻認為蔡男行為惡劣，犯後狡詞卸責，甚至在法庭上隨意捏造謊言，上訴並聲明從重量刑，不過，台中高分院二審仍認為，蔡男沒有前科，維持1年2月量刑，詐欺部分判刑確定，偽造文書部分可上訴。

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