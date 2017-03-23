特色票選第1名的警分局辦攝影比賽 得獎的是…

新化警分局以其建築特色為主題舉辦攝影比賽，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2017-03-23 15:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為了改變民眾對警察官署嚴肅的刻板印象，以警帽建築造型獲得網路特色票選第1名的台南市新化警分局，舉辦了「Love Hat‧Love Police 戀戀警帽」攝影比賽，希望透過鏡頭，行銷地方，今天下午頒獎典禮，由鄭崇仁的「你是我的眼」獲得金牌獎。

這次攝賽由大台南警察之友會新化辦事處主辦，京城銀行協辦，並邀請中華南群攝影學會首任理事長蕭文彬指導，去年12月1日開始收件，至金年2月底止，共228作品參賽，迴響熱烈。

經過評選後，成績公佈，今天由新化警分局長許坤田頒獎，金牌獎由鄭崇仁獲得，銀牌獎為黃正忠的「戀戀警帽」，銅牌獎則是汪國禎的「局長交接」，另有3件優選、6件佳作。

舉辦之最有特色派出所網路票選更勇奪第1名的殊榮，相信透過這次攝影比賽，得獎作者敏銳的攝影角度拍攝之優良作品，將使新化分局特色可行銷全國乃至全世界。

許坤田感謝各界的力挺，讓比賽相當成功，更希望透過這次的活動，以精彩作品來協助行銷警分局，讓全世界都能看見新化。