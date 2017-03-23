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偷車重新組裝轉賣 毒犯：上網學的！

26歲的林嫌，除了販售毒品還拆解偷來的機車低價轉售，今天遭里港分局偵查隊逮捕。（記者邱芷柔翻攝）

2017-03-23  15:43

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東里港1名26歲國中肄業的林姓毒犯，識字不多，卻有著精巧的拆裝機車技術，不僅竊取機車後加以解體，還磨掉引擎號碼，重新拼裝後再轉手賣掉，面對警方追問，林嫌說「我上網學的！」

里港分局偵查隊今天持搜索票，前往林嫌家中，欲逮補涉嫌販毒的林嫌，沒想到一進到屋內，竟發現林嫌家中宛如小型解體工廠，遭解體的機車、引擎、零件、工具等擺滿地。

警方清查，共有2部遭解體的機車是失竊機車，另外警方也查扣現場10具引擎，並持續擴大追查失主。

警方表示，林嫌國中肄業，長年住在家裏，且藏匿在高樹鄉內販售毒品給青少年，靠著從網路學來的拆解、組裝機車技術，偷車後磨掉引擎號碼躲避追緝，重組後不僅自己騎，也低價賣給高樹地區民眾、青少年，賺取生活費。

警方說，警方掌握林嫌動向後聲請搜索票，並順利逮到人，全案也依竊盜、毒品罪隨案移送屏東地檢署偵辦。

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  • 26歲的林嫌，除了販售毒品還拆解偷來的機車低價轉售，今天遭里港分局偵查隊逮捕。（記者邱芷柔翻攝）

    26歲的林嫌，除了販售毒品還拆解偷來的機車低價轉售，今天遭里港分局偵查隊逮捕。（記者邱芷柔翻攝）

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