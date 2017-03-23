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大甲媽遶境 彰警製作辨識身分布條防暴力重演

2017-03-23  15:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境進香活動，即將在後天星期六（25日）從台中市進入彰化市，有鑑於去年大甲媽回鑾行經彰化市時，有媒體記者遭陣頭人員圍毆受傷，今年彰化縣警局除投入上千人次的警、民力維護遶境安全，更首度製作100張印有「採訪記者」字樣的布條，讓採訪的媒體綁在攝影器材上提高辨識度，一旦人身安全遭受攻擊，佈署在周邊的警力即可就近解圍。

印有「採訪記者」字樣、螢光色的布條，今天印製完成，彰化縣警察局公關科長林呈祥說，每年大甲媽遶境彰化，隨團進香的人員與車輛數以萬計，神轎遶境沿線及駐駕安全暨宮廟周邊道路嚴重壅塞，警方每年為了防制衝突發生和交通管制，動用優勢警力和人力，去年就出動1676人次維護媽祖鑾轎遶境勤務，鑾轎四周警力更是重點，以此即時排除突發狀況，未發生搶轎事件。

不過，百密仍有一疏，去年由於民眾過度熱情，鑾轎回程在永樂街天后宮駐駕，準備起程回鑾時，在鑾轎後方約20公尺遠，爆發民眾推擠衝突，有平面媒體男記者遭民眾毆打受傷，事發突然，員警跟隨鑾轎前進，現場人潮擁擠加上鞭炮聲吵雜，員警未在第一時間發現記者被毆，今年為了避免暴力重演，警方未雨綢繆，印製第一眼就能辨識出是線上採訪記者身分的布條，保護記者採訪安全。

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  • 大甲媽要來囉！今年彰化警方首度製作印有「採訪記者」字樣的布條，讓採訪的媒體綁在攝影器材上，以提高身分辨識度。（記者張聰秋攝）

    大甲媽要來囉！今年彰化警方首度製作印有「採訪記者」字樣的布條，讓採訪的媒體綁在攝影器材上，以提高身分辨識度。（記者張聰秋攝）

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