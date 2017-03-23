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賭場藏匿半山腰易守難攻 特勤隊峭壁攀降破獲

2017-03-23  15:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一處天九牌賭場藏匿在蓮池潭風景區旁龜山半山腰，易守難攻，高市出動特勤隊攀降直搗賭場，查獲22名賭客中，赫見四海幫海南堂儲姓堂主，警方也在現場起出海洛因、K他命毒品。

高市警察局督察室督察長鄭明忠、左營分局接獲線報，有天九牌職業賭場藏匿於蓮池潭風景區旁龜山半山腰，經查探賭場位在名勝古蹟拱辰門內老舊眷村，平日人煙稀少，但凌晨1至6時人聲鼎沸，大肆開賭，拱辰門、龜山登山步道口、賭場巷道，都有持無線電把風人員，突破不易。

魔高一尺、道高一丈，今日凌晨3時許，靖紀小組會同左營分局、保安大隊特勤隊查緝，由特勤人員自龜山後方陡峭山壁攀降而下直達賭場，正在吆喝的賭客們見到全副武裝員警衝進大喝「不要動！」時全都愣住。

警方逮捕42歲柯姓負責人、把風3人及男女賭客22人，赫見四海幫海南堂38歲儲姓堂主參與聚賭，現場起出賭資35萬5900元、抽頭金1萬8500元，及天九牌、骰子、對講機等證物，並在黃姓、翁姓賭客身上，查獲海洛因（2.2公克）及K他命殘渣。

柯嫌應訊時表示，以月租5000元承租半山腰房屋作為掩護，經營天九牌賭場抽頭，原以為隱密，沒想到警方會從陡峭山壁突襲。警方訊後將柯及3名把風者依賭博罪嫌送辦，22名賭客依社會秩序維護法裁罰。

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  • 警方查獲天九牌賭場。（記者洪臣宏翻攝）

    警方查獲天九牌賭場。（記者洪臣宏翻攝）

  • 賭客抱頭接受盤查。（記者洪臣宏翻攝）

    賭客抱頭接受盤查。（記者洪臣宏翻攝）

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相關關鍵字： 四海幫 毒品 聚賭 賭場
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