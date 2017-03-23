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馬英九被控財產來源不明 北檢查無不法簽結

2017-03-23  15:24

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九涉犯財產來源不明罪嫌案件，全案於今日偵結，檢方調查後，以查無具體犯罪事證，將全案簽結。

北檢表示，本案係民眾於民國102年7月17日告發時任總統馬英九，表示依資料，我國總統月薪約47萬6000元，年薪約為571萬元，當時行政院院長陳冲於101年在立法院接受質詢時表示，被告馬英九之捐款都超過其所承諾的半薪，依此計算被告合理存款至多只有285萬元，然被告於101年涉及「臉書案」及「夢想家案」犯罪期間，每月存款高達48萬元，年度存款增加約576萬元，較前述合理存款285萬元超出291多萬元，因認涉有財產來源不明罪嫌。

北檢指出，經核對法務部稅務電子閘門財產所得調件明細表，顯示馬英九於99年度、100年度之平均每月薪資達52萬餘元，與提告所稱47萬已有不符；再依監察院公報廉政專刊之「公職人員財產申報資料」，馬英九財產申報表存款項目明載，馬與配偶周美青於100年及101年，2次申報期間的8個月內存款共增加388萬8269元，此雖與平均「月存48萬」相符，惟上述所增加之存款，係將馬與配偶之存款加總計算而得，並非單指馬個人存款，此部分告發意旨，容有誤認。

此外，參以馬英九與其配偶於100年度及101年度2次申報期間之8個月平均所得近620萬餘元，顯高於告發意旨所稱被告8個月內增加之存款389萬元，自無所指之財產來源不明可言。本案查無馬涉有貪污治罪條例財產來源不明罪嫌之事證，爰予以簽結。

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  • 前總統馬英九遭控涉犯財產來源不明罪，檢方調查後，以查無具體犯罪事證，將全案簽結。（資料照，記者羅沛德攝）

    前總統馬英九遭控涉犯財產來源不明罪，檢方調查後，以查無具體犯罪事證，將全案簽結。（資料照，記者羅沛德攝）

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