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火燒雜林 佳里北頭洋360年荷蘭井逃過一劫

佳里北頭洋平埔文化園區後方山丘發生火警，約360年歷史的荷蘭井逃過一劫，未遭火燒。（記者楊金城攝）

2017-03-23  15:18

〔記者楊金城／台南報導〕台南市佳里北頭洋平埔文化園區後方山丘，中午發生山林火警，約360年歷史的荷蘭井逃過一劫，未遭火燒，僅部分竹圍籬損壞。

台南市消防局出動佳里、將軍、西港、七股消防分隊等20多人前往灌救，佳里消防小隊長李忠憲說，北頭洋平埔園區山林火警的起火點約在荷蘭古井後方的竹林，延燒面積約50平方公尺，由於荷蘭井是年代久遠的古井，全力灌救才得以保存。

北頭洋平埔夜祭將在4月24日晚間登場，平埔文化園區正整理園區，當地居民說，有阿立祖保佑，荷蘭古井才能倖存。

蕭壠社北頭洋發展協會總幹事楊振鑰說，荷蘭古井是360年前荷治時代，由荷蘭人開鑿供人飲用和耕作的水源，清、日治時代是製鹽、製豆腐和達官望族飲用的專用水井，後遭沙丘掩埋數十年之久，直到民國87年才雇工從沙丘中挖出，重見天日，由當地慶長宮、立長宮管理維護，現由北頭洋發展協會維護，因夜祭快到了，將盡快修復古井的圍籬。

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  • 消防員在荷蘭古井周邊加強射水阻止火勢。（記者楊金城攝）

    消防員在荷蘭古井周邊加強射水阻止火勢。（記者楊金城攝）

  • 荷蘭古井僅部分竹圍籬損壞，逃過一劫。（記者楊金城攝）

    荷蘭古井僅部分竹圍籬損壞，逃過一劫。（記者楊金城攝）

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